Zrovna jsem měl barevný sen z imaginární dovolené na Tahiti, když mě probudila manželka se slovy: „… máme v atriu krásného ptáčka, vyfoť ho pro Emičku!“ Neochotně jsem se zvedl z vyhřáté postele a s foťákem v ruce jsem se plížil k oknu. Asi někomu uletěl papoušek, dnes je to v televizi každý měsíc, pomyslel jsem si v profesionální křeči při hledání nejlepšího světla.

Jak jsem ho uviděl, chtělo se mi brečet. Na zánovní fasádě seděl úhlavní nepřítel domkařů, strakapoud. Jeho zobák připomínal hornický nástroj stachanovců, drápy naháněly hrůzu. Seděl klidně, se zájmem si prohlížel stěnu. Očividně se mu zalíbila. Manželka jásala, já byl na mrtvici. „To je ta mrcha, co dělá díry do zateplení,“ zasyčel jsem podrážděně, ale manželka chtěla fotku.

Jen jsem se pohnul, uletěl. Doufám jen, že neletěl pro kamarády do lesa, to bych vyhlásil stav ohrožení. Na druhou stranu mám fotku případného pachatele. Jak se na fasádě objeví díra, běžím na policii. Když ho slyším pracovat v lese, hned je ze mě Robinson, vlastním tělem bych však chránil dům, kdyby se tu ještě jednou objevil. To jsem zvědavý, co řekne Emička!