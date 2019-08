Postřeh Miroslava Vlacha

Miroslav Vlach. | Foto: archiv M. Vlacha

Pokud se někde ve vnitrozemí zeptáte náhodného domorodce, co v současnosti proslavilo sever, mnozí odpoví, že to byly mediální kauzy spojované s korupcí a televizní seriál Most. Znalci místních poměrů si vybaví ústecký zlatý park, který nejmenované cestovky před několika lety vychvalovaly víc, než hrad Střekov.