Před týdnem jsem byl v Doksech na Euro hrách. Potkal jsem tam hned několik zajímavých diváků. Jeden mi dával kázání o čem bych měl psát, druhý koho mám fotit, další se vytočil při poznámce o naší televizi takovým způsobem, že jsem málem volal sanitku.

„Nechápu to. Lidi za peníze udělají ze sebe šašky před celým národem a moderátor je ještě popichuje, aby byli sdílnější. Koukal jsem se rád na pořad o vaření, původní myšlenka byla skvělá. Dnes je to sociální poradna. Výměnu manželek mi raději nepřipomínejte, to je ubohost. Jak vidím toho vousatého chytráka, co mluví lidem do života, hned to přepínám. Věřím, že to někteří občané této republiky nemají lehké, ale prodávat své osudy přeci nemusí. Televize má show, oni z ostudy kabát. I manželka to už pochopila, kouká raději na staré filmy s Oldřichem Novým, já se vracím k rádiu,“ prohlásil bývalý učitel, kterému vadila laciná vulgarita a hloupá nápověda ze zámoří.

Nemusíte s názorem starého pána souhlasit, stačí přeci přepnout, ale něco na tom bude. Také se někdy divím, co všechno se v televizi prezentuje.