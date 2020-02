Postřeh Miroslava Vlacha

Miroslav Vlach. | Foto: archiv M. Vlacha

Minulou neděli jsem kontroloval zahradu, zda tam není něco volného, co by avizovaný vítr mohl poškodit, nebo přemístit jinam. Před domem jsem potkal souseda, který mne překvapil tvrzením, že v ulici došlo v týdnu k přepadení starého muže. Nechci nikoho děsit, ale toho pána jsem znal. Policejní práci nechci komplikovat nepodloženými úvahami, neviděl jsem to, jenom doufám, že tentokrát to těm nestydatým lumpům neprojde.