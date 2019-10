Když někde slyším písničky od Karla Gotta, vždycky si vzpomenu na svůj studijní pobyt ve Vídni.

Kristián Šujan, Ústecký deník | Foto: Deník/Karel Pech

Jednou večer jsme si tam takhle s dalšími zahraničními studenty pouštěli nejznámější hity z našich domovů. Spolužák z Německa nechal zahrát Biene Maja, tedy Včelku Máju. „Tohle má ráda moje babička, vždycky si to zpívá v kuchyni při vaření. Je to velký hit, zpívá to náš Karl Gott,“ připojil svůj komentář.