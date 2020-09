Trestných činů, úvěrových podvodů, se dopouštěl v rámci své soukromé praxe. To jediné ho nejspíš zachránilo před přímým vyhazovem z magistrátu, kde setrval od roku 1997 až do letošního srpna. Přestože byl stíhán už od roku 2018 a odsouzen.

Magistrát totiž nemůže svého úředníka za trestnou činnost, která se netýká jeho úředního zaměstnání, zbavit funkce. Může ho ale vybídnout k rezignaci nebo se vůči jeho dalšímu setrvání prudce ohradit. To se ale nestalo. „Úřad ctí presumpci neviny, rozsudek není pravomocný,“ zaznělo z magistrátu letos na jaře na dotaz, zda bude šéf odboru zbaven funkce.

Presumpce neviny by se měla ctít vždy. Dobré mravy ale také. Pokud to tak nevnímá sám stíhaný, je dobré mu to připomenout. Obzvlášť, když čelí více než desítce dalších žalob.