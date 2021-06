Ústí vybírá ředitele zoo. Má hned dva kandidáty. Ústecké vedení obě jejich koncepce předložilo zastupitelům a veřejnosti, aby se mohla vyjádřit, co vlastně chce. Každá je naprosto odlišná a po jejich přečtení lze usuzovat, že oba autoři vědí, o čem mluví. Zatímco Ilona Pšenková chce zachovat slony, tygry i orangutany, Petr Fejk, považovaný za hvězdu a odborníka na slovo vzatého, by naši zoo přebudoval na zážitkovou zónu s iluzí volného pohybu návštěvníků mezi zvířaty.

Na představení něčeho tak zásadního, jako přestavba zoo, není nic špatného. Ale rozhodovat podle mínění těch nejhlasitějších? To zavání alibismem. Jakoby radní ani nevěděli, co vlastně s tímhle pokaženým rodinným stříbrem udělat.

Když už vyhlašuji výběrové řízení, tak snad vím, co chci a jaké mám možnosti a po kandidátech žádám, aby mou představu co nejlépe uvedli do života.

Rozhodnutí nelze házet na lidi, kteří mě zvolili. Od toho jsem přeci lídr. Musím mít na paměti, že jsem jím právě proto, abych ta rozhodnutí, byť bolestná a nepopulární, udělal tehdy, když jsou zapotřebí. Jestli ne, potom bych měl jít od válu. To bych nebyl lídr, ale figurka, za kterou se schovávají jiní.