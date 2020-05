Opozice z toho moc nadšená není. Jelikož zmizí i šest komisí rady, ač tam nikdo z opozičních zastupitelů nezasedá, má dojem, že ztratí poslední možnost, jak se dostat k informacím. Nelze se potom divit, že pirátský zastupitel Lukáš Blažej ironicky poznamenal, že je zvědavý, jak budou úředníci zvládat od září svou práci, když nejsou schopní ani včas poslat objednávku dopravnímu podniku na cyklobus, který má vyjet už 30. května.

Takových příkladů by jistě našel víc. Opravy silnic, územní plán, výběr investic a další. Konec konců, opozice je opozicí od toho, aby městskému (a jinému) vedení do všeho „kecala“ a koukala pod prsty. Otázkou ale zůstává, jestli škrtání odborů magistrátu něčemu opravdu pomůže. Snad s výjimkou úspor a restrikcí jako takových.

Před pár lety se stejným záměrem, šetřit a zefektivnit, město také reorganizovalo magistrát. Sloučilo některé odbory, například dopravy a majetku, do jednoho. Nedá se říci, že to normální Ústečan nepoznal. Pro něj vlastně všechno zůstalo stejné, od papírování po nutnost platit místní poplatky. Ústí se dál potýká s dluhy kolem miliardy korun a silnice trpí přibližně stejně vysokým investičním dluhem.

Spíš než slučování odborů a propouštění by magistrátu k zefektivnění práce pomohlo pořádné proškrtání pohyblivé složky mzdy. Počínaje vedoucími odborů a posledním referentem konče. Úspora by to jistě byla daleko vyšší a dokonce i výchovnější. K čemu je totiž slučování odborů a reorganizace, když se jinak co do efektivity práce vůbec nic nezmění?