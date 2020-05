Rušit hřiště pro pár chuligánů je jako bourat dům kvůli ucpanému odpadu

Za cukrárnou Barborka se nachází dětské hřiště, které roky okupují neotesanci všeho druhu, etnicity a hlasového rozsahu. Narazit tu na flašku od alkoholického nápoje, injekci a obsah močového měchýře není výjimkou, jak by vám místní pošeptali do ouška. Hlasitěji by si to asi netroufli, jelikož o další potíže, spočívající v pár bolavých herdách do zad, nestojí.

Janni Vorlíček | Foto: Deník