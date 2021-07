Cestou necestou, polem nepolem. Slova ze známé písně skupiny Mig 21 vytanou na mysli každému, kdo se s plánem na vybudování nového městského obchvatu projde po městě. Uvidí propojku mezi Moskevskou ulicí a Klíšskou přes Mánesovy sady. Zaústění tunelů hned u obytných zón, bez ohledu na to, zda tu stojí dům, nebo ne. Mezi největší „perly“ patří trasa přes Střížovický vrch.

Odmyslíme-li si, že tu je lesopark, kam chodí lidé na procházky nebo sportovat, jeden z mála přímo ve městě, budeme žasnout nad smělostí, s jakou se projektant pustil do malování. Silnice by svou náročností překonala úsek dálnice D8 přes České Středohoří. Strmé svahy, sesuvná území, lesy a domy v okolí. Zářezy, tunely, pilony za miliardy.

Žádný div, že se místním, tak říkajíc, z toho „otvírá kudla v kapse“. Nelze než souhlasit. Městský obchvat je potřeba, ale v tak náročném terénu, jako je ten v Ústí nad Labem, je potřeba zvažovat každý metr, aby peníze na to vynaložené nevylétly komínem.

Říká-li městské vedení, že jsou to podklady staré několik let a nemusí se do nového územního plánu dostat, mělo by je smést ze stolu a po autorovi chtít náhradu. Na přípravu nové studie by si mělo pořádně dohlédnout. Připálenou housku si přeci taky nekoupíte.