Kdo si staví vilku, nejspíš by měl také být srozuměn, že ve čtvrti, která teprve vzniká, nebude ani hřiště a tak bude třeba na to pamatovat na vlastní zahrádce.

Na druhou stranu, město, které už do majetku výše zmíněné přijalo, by se mělo začít trochu starat. Samozřejmě, netřeba hned stavět sportoviště pro novou tělesnou jednotu, ale nefunkční lampy na kandelábrech jsou dobré tak k rozbití nosu, ani zarostlý chodník příliš nepotěší. Nehledě na to, že vysokou lebedu a plevelnatá houští milují klíšťata a hlodavci. Koneckonců, i lidé z periferií a předměstí platí daně a mají stejná práva, jako ti, kdo žijí v centru anebo na velkých satelitních sídlištích.

Ovšem situaci v Nových Skoroticích mohou z většiny rozlousknout samotní aktéři problému. Tedy ti, kdo zde stavěli své domovy. Našlápnuto už k tomu mají, vznik spolku je nejlepší cesta ke komunitnímu životu. Dává i při vyjednávání s úřady lepší pozici, než má nějaký jednotlivý stěžovatel, úředníky na radnicích zpravidla zvaný „vexatus vulgaris“, neboli otrapa obecný, čili OO (čti OuOu).

Jedině společně mohou místní zkrášlovat své okolí a najít pospolitost. Konec konců, nikdo jiný to za ně neudělá.