Právě tady nejprve v polovině prosince, poté i na konci února na přechodech tragicky zahynuli senioři. Smetla je auta, která jela příliš rychle. Dlouhá, táhlá ulice bude vždycky svádět k vyšší, než povolené rychlosti a nereagují-li na to dopravní opatření, bude jen otázkou času, než se stane něco nehezkého.

Nehledě na to, že už kvůli tomu vznikla petice a o tom, že se tudy jezdí rychleji, než dovoluje zákon, ví každý ústecký řidič.

Je sice pravda, že všechny značky, šikany, radary a další bezpečnostní opatření budou k ničemu, pokud řidiči nebudou dodržovat silniční zákon, ale když o takové silnici policie i město ví, měly by společně udělat všechno pro to, aby řidičům šlapání na plyn co nejvíc znemožnili.

Onomu tragickému přechodu pro chodce, kde zahynuli dva senioři, by slušel semafor. Umístit ho sem je jen otázkou stavebních úprav a peněz. Ale jak byste chtěli vyčíslit lidský život, který vyhasl zbytečně?