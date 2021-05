Někdy trvá roky, než se úřady rozhoupou k nějakému rozhodnutí. I když jsou vlastně všechny ve shodě, jako v případě okresní silnice II/260 z Malého Března do Úštěku a Dubé na Českolipsku. Je docela úzká, dva náklaďáky se tu sotva vyhnou, když se některý potká s autobusem, je ještě hůř. Sem tam si tu překáží i dodávka s osobním autem. Přesto si tudy zkracují cestu kamiony v mezinárodní dopravě, začasto sem řidiče z ciziny přivede navigace.

Lidé ve vesnicích podél silnice i jejich starostové nadávají na praskající domy, nebezpečí pro chodce, hluk i poničenou vozovku. Přesto tudy mezinárodní i vnitrostátní nákladní tranzit jezdí nerušeně, jak se říká, léta letoucí.

Správce komunikace se přes všechny problémy, které z toho plynou, dodnes nepostaral o zákaz vjezdu vozidlům nad 12 tun. S tím, že případné uzavření silnice II/260 pro kamionovou dopravu by muselo vycházet z odborných analýz a vyjednávání. Přitom s tím ale nemá problém ani ústecký magistrát, dokonce ani dopravní policie. Ta říká, že okresní silnice má podle zákona sloužit přepravě z okresu do okresu, ne mezi státy, či kraji. Na to prý máme silnice jedničky, nebo dálnice.

Panuje-li taková shoda, nač vlastně hejtmanství čeká, když o problému dobře ví? Může proces uzavření silnice pro kamiony spustit samo. Koneckonců, důvodů pro to má dost. Nemluvě o pravomocích.

Až si člověk říká, zdalipak nám ten úřední šiml nestůně.