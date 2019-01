Mimořádný projekt stál dost peněz, internet uvádí pět miliard, ale vyplatil se. Celý rok vyznačené trasy vyhledávají cyklisté i běžci.

Jezero Milada láká cyklisty i turisty. | Foto: Miroslav Vlach

Červená trasa měří 10,4 km, zelená 10,9 km, modrá 9,2 km. Po obvodu je pár dřevěných odpočívadel, nechybí info tabule, oblázkové pláže čekají na přírodní stín a dobrý nápad. Pro milovníky vodních sportů je to ráj. Celková plocha 252,2 hektarů, délka 3,2 km, šířka 700 m, maximální hloubka 24 m, čistá voda svádí k potápění, pejskařů tam potkáte víc než barevných kachen.

Už několik let se u betonového stavidla schází skupina otužilců, borce z Trmic, Koštova Újezdu doplňují odvážlivci z Povrlů, Ústí a Teplic. Byl jsem tam v pátek, do vody by mě nikdo nedostal ani za milion.

V zátoce pod kostelem sv. Václava jsem napočítal 513 černých lysek, dvě bílé labutě a tři barevné kachny. Za tři hodiny jsem obešel klidnou chůzí celé jezero, potkal několik běžců, dva kluky na horském kole, tři zamilované páry a pána s rottweilerem. „ Bát se ho nemusíte, poslouchá mě na slovo. Jmenuje se Dan, je mu osm let. Tady jsem poprvé, je to zajímavé místo, ale chybí mi tu velké stromy. Tak trochu mi to připomíná Milovice, ale v létě tu musí být hezky,“ řekl pan Miroslav.

Na druhé straně mě oslovila paní s kočárkem, která se mě ptala, zda nevím, je-li Milada větší než Mácháč, Pro pečlivé čtenáře uvádím vyčtená fakta z internetu. Máchovo jezero je zatím větší, vodní plocha je 312 hektarů, ale maximální hloubka jen 5,3 m. Už 2. února můžete překontrolovat osobně stav zpevněných cest kolem Milady, konat se tu bude běžecká akce Milada Winter Run 2019. Poběží se pětka i desítka, tak trénujte.

Miroslav Vlach