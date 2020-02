Prezident Miloš Zeman o Ústí při své poslední návštěvě tvrdil, že vypadá jako pět let po válce. Bohužel, krajské město na severu Čech není momentálně atraktivní pro investory ani pro mladé rodiny.

V posledních dnech vyplavalo na povrch, že hned tři velké stavby se nestihnou dokončit včas a současně jejich koncová cenovka bude vyšší.

K dvouletému zdržení opravy Benešova mostu přibudou další týdny a měsíce. Samotná oprava důležité dopravní tepny nad řekou Labe bude trvat tři roky. Kdy začne? Stále není jasné.

Otevření venkovního bazénu na Klíši neskončí dle plánu na jaře. Město očekává přibližně čtvrtletní „sekeru“. Koupat se asi začneme až na konci sezony.

A podle původních plánů nejede ani druhá ledová plocha v Ústí. Necelý týden před komunálními volbami v roce 2018 tehdejší vedení města vyhlašovalo, že bude hotovo do dvou let. Nyní je už jasné, že zimák bude mít skluz. Tady mám obavu, že se hala možná nepostaví nikdy. Ústecký hokej skomírá a město nemá dostatek nájemců, kteří by zaručili pokrýt 40 % kapacity ledové plochy.

Za most zodpovídá Ústecký kraj, za koupaliště Město Ústí nad Labem, za led soukromý investor společně s městem. Tři stavby, tři různí investoři, ale stejné problémy. Čas a peníze.

Potřebujeme ve vedení kraje i města politiky s jasnou vizí, kam by měl náš region směřovat. První z nich by měla být důsledná příprava všech staveb s přesným termínem dokončení a cenou. A nekompromisní hlídání výsledku. Neustále zdražování a zpožďování lidi otravuje a přestávají mít chuť zde dál žít a věřit v lepší časy.