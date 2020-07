V tunelech vše při starém. Měření rychlosti plní kasu

Když vjedete do dálničního tunelu, měli byste sundat nohu z plynu. Je zde povolená jenom osmdesátka. Spousta řidičů má ale na nejvyšší povolenou rychlost zvysoka kašle. Lze to ilustrovat i na aktuálních dostupných statistikách přestupků v tunelech Panenská a Libouchec za ten rok, co se v nich měří.

Janni Vorlíček | Foto: Deník