Autobusy na vodík by mohly být budoucností měst zatížených automobilovou dopravou tak, jako Ústí nad Labem. Zlevňují cestování, pomáhají pročistit vzduch a nejsou tak horké, aby přispívaly globálnímu oteplování.

V Ústí vznikl projekt, který právě s vodíkem počítá. V chemičce je vlastně odpadním produktem, kterého vyprodukují obrovské množství. Město a vedení podniku se proto domluvili na spolupráci k vybudování vodíkové infrastruktury pro městskou hromadnou i individuální dopravu. Vyroste čerpací stanice vodíku i zázemí pro vodíkové busy.

Svou unikátností a užitečným propojením byznysu s veřejnou sférou projekt nemá v Evropě obdoby. Právem si vysloužil nálepku „strategický projekt Ústeckého kraje“ a zařazení na list projektů, jež by mohly získat obří evropskou dotaci.

Pokud se vše podaří tak, jak to dopravní podnik plánuje, konečně by naše město mohlo vystoupit z šedého stereotypu bývalého uhelného regionu a dokonce ukázat ostatním městům v Evropě cestu, po které se vydat. Našlápnuto k tomu má. Jen to zase nepokazit.