Janni Vorlíček | Foto: Deník/Karel Pech

Když si ministr zdravotnictví Adam Vojtěch nechal dát první očkování v Ústí, bylo to nejen gesto dobré vůle a kolegiality. Případně splněné slovo, které dal bývalým kolegům, když byl v exilu Krajské zdravotní po tom padáku, který dostal od premiéra Andreje Babiše. Nic by to neznamenalo a nic by nezískal, kdyby se z jeho očkování nestala veřejná show.