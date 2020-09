Město neustále hledá peníze. Na opravu silnic, například. Jako mantru přitom používá spojení slov ekonomická krize a výpadek z daňových příjmů. Teď ale v rozporu s tím zvažuje, že by vypovědělo smlouvu firmě Padok Investments, která chce v sousedství zimního stadionu postavit druhou ledovou plochu.

Foto: Deník

Hlavním partnerem projektu by byla společnost Škoda Auto. Poté ji měla mít dlouhodobě pronajatou, minimálně patnáct let, než by se vrátily náklady a předpokládaný zisk. Padok přitom nemá pověst hochštaplera, její projekty fungují například v Praze Strašnicích pod názvem Škoda Icerink.