Jak popisuje Sylvie Milková, odborná asistentka fotografického ateliéru, chtěla se studenty připravit něco speciálního pro místňáky. A přitom se i pobavit. „Nechtěli jsme sem vézt nějaké naše starší práce. Ale odrazit to, jak jsme město vnímali,“ popisuje záměr umělců Milková. A to se jim opravdu povedlo. Litoměřice na nás vyskakují z fotek na každém rohu výstavy. Ale jinak, než je známe. Vidíme rozpustilé koláže ikonických míst se skupinkou opic, živé sousoší lidí obalených igelitem na kašně v parku, malovanou sovičku nad kulturákem. Nebo ženu, zachycenou někde na parkánech, jak se choulí pod deštníkem, na který útočí příval vody.

Že jsou fotky jejích svěřenců hodně o fantazii, Milková přiznává. „Focení chápeme nejen jako zpodobňování reality. Ale i jako způsob tvorby, jako malířství,“ vysvětluje asistentka.

Studenti jezdili do Litoměřic během dubna a května. Podívali se do Fafáku, legendární rozpadající se vily nad Litoměřicemi. Ale i do podzemí dalších starých prostor ve městě. Neudělali jen fotografie. Ale i video a dokonce videoklip k písni, již nazpívali. Byla mezi nimi i Tereza Jobová z Litoměřic, která za studiem focení do Ústí dojíždí. „Hodně jsme improvizovali,“ říká mladá umělkyně s tím, že se jako místní mezi ostatními necítila jako autorita. Naopak se sama při tvorbě dozvěděla o svém městě věci, o kterých předtím netušila.

Pozor, výstavu uvidíte jen o víkendu

V galerii G2 (gotické dvojče na parkánech) vystavují studenti, absolventi i asistentka ateliéru fotografie Lukáše Jasanského na Fakultě umění a designu Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem. Konkrétně jsou to Alex Fürstů, Kateřina Jičínská, Tereza Jobová, Jan Koláček, Petr Kubáč, Anna Minářová, Kristýna Císařová a Silvie Milková. Otevřeno je do 8. července v sobotu a neděli od 10 do 17 hodin.