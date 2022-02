V poslední době zažívá boom retro. Hlavně od té doby, co lidi pandemie přinutila trčet doma a z nudy sjíždět sociální sítě desetkrát častěji, než obvykle. Tedy to fotografické retro, facebook zaplavily snímky starého Ústí od dob císaře pána až do období přestavby v éře primátora Jana Kubaty.