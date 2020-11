Operátoři denně vyřizují stovky tísňových hovorů a řeší téměř 300 výjezdů za 24 hodin, přičemž zhruba třetina z nich je vlastně zbytečných.

Každý takový výjezd znamená, že sanitka se záchranáři může chybět tam, kde je skutečně potřeba. U těžké nehody, na smrt nemocného člověka, u požáru. Tedy tam, kde doslova každá sekunda může znamenat rozdíl mezi životem a smrtí. Každý, komu je ouvej, by se měl dobře zamyslet nad tím, jestli skutečně potřebuje „rychlou“, nebo jestli by mu stačilo svůj stav zkonzultovat s lékařem, který by mu dal nějaké ty prášky. „Rýmička s teplůtkou“ rozhodně žlutou sanitu nepotřebují, a to ani tehdy ne, když je koronavirového původu. Stačí aspirin a vitamíny.

Ale jestli mermomocí chce toto člověk slyšet od osoby v bílém plášti, stačí, když zavolá na kliniku, kde poskytují on-line konzultace s eReceptem 24 dní a sedm hodin v týdnu. Třeba v ústecké EUC klinice na webu. Pořád lepší za to zaplatit 190 korun, než si kazit karmu smrtí někoho, kdo záchranáře skutečně potřeboval, ale nedostal ji kvůli mému sobectví.