Ústí nad Labem – Klidné vánoční svátky prožili policisté v Ústeckém kraji. Nemuseli řešit žádný závažný případ ani nevyjížděli k žádné tragické dopravní nehodě.

Dalo by se říci, že největší problémy dělal v kraji po celé svátky „jen“ sníh a mráz, který komplikoval dopravu a způsobil několik bouraček.



„Zatím to vskutku vypadá na klidné svátky. Doufejme, že to vydrží až do večera,“ řekla Deníku včera po druhé hodině odpolední krajská policejní mluvčí Jana Matonohová.

24. prosince

Hromadná dopravní nehoda uzavřela na Štědrý den dálnici D8 do Německa. Kolize, při které se srazilo 5 nákladních a 7 osobních aut, se stala na německé straně. Jeden člověk při nehodě zemřel, další utrpěl těžké zranění, šest lidí bylo zraněno lehce.



Příčinou hromadné srážky byla zřejmě namrzlá vozovka. Policie odkláněla dopravu přes starý hraniční přechod Petrovice. Dálnice byla znovu otevřena až večer.



Neobvyklá nehoda se stala 24. prosince v noci ve Vaňově u Ústí nad Labem. Kamion tady najel na poklop od kanálu, který se vymrštil a poškodil mu podvozek. Řidič to zjistil až po několika kilometrech.



Život si chtěl vzít na Štědrý den 32letý muž v Teplicích. Seděl na přemostění železniční trati a zřejmě uvažoval o tom, že skočí dolů.



„Policie se o sebevrahovi dozvěděla z anonymního telefonátu. Když hlídka dorazila na místo, tak muž nekomunikoval. Nakonec se ho podařilo přesvědčit, aby od svého záměru upustil,“ řekla k případu Matonohová.



Nešťastník se poté policistům svěřil, že se v jeho životě sešla v poslední době spousta špatných věcí a proto chtěl spáchat sebevraždu. Skončil v péči lékařů.

26. prosinec

U Droužkovic na Chomutovsku skončilo kolem deváté hodiny ranní kvůli sněhu nákladní auto v příkopu. Vůz přijel nejdříve vyprostit malý jeřáb, tomu se to však nepodařilo.



Bylo tedy nutné počkat na větší stroj, který zapadlý náklaďák kolem poledního vytáhl.