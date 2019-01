Liberec, Východní Čechy – „Nevím přesně, co se stalo. Probudila nás rána a pak křik. Všichni jsme spali, bylo teprve šest hodin ráno.“ Těmito slovy popsala Eva Kouřilová z Liberce návrat z chorvatského Gradace.

Zájezd, o němž v neděli komentovala všechna zpravodajská média v České republice. Autobus CK Avanti Dobruška s jednačtyřiceti libereckými turisty měl totiž havárii v Rakousku, poblíž města Mistelbach.



Výsledek naštěstí nezvýšil tragickou bilanci mrtvých. I tak si ale vyžádal tři zraněné, z toho jednoho těžce. „U vážnějších zranění šlo o naše řidiče. Dvanáct lidí bylo na místě ošetřeno. Zda šlo o selhání řidiče, je v tuto chvíli předmětem vyšetřování. Ale pravděpodobně šlo o lidský faktor,“ potvrdil včera ráno Zdeněk Pouznar, ředitel dopravní společnosti CDS Náchod, od níž si dobrušská cestovka autobus objednala.

„Okamžitě jsme pro turisty vypravili náhradní autobus, kolem 15.00 hodiny už pokračovali v cestě zpátky,“ dodal hlasem, v němž se mísila odpovědnost se smutkem.

Hmotná škoda zatím vyčíslena není. „To zatím nevíme, autobus teprve přivezou. Byl nový. Měl najeto teprve 6 tisíc kilometrů,“ dodal ředitel, jehož společnost provozuje celkem 50 dálkových autobusů. A jak dodal, nehodu zatím letos ještě neměli.

I přes technické potíže a s tím související starosti byla v hlase patrná úleva, že nikdo z turistů nepřišel o život. V jakém rozsahu jsou zranění vážněji poraněného řidiče, v tuto chvíli zatím nikdo nevěděl.

„První, co jsme zaznamenali v prvním šoku, byla rakouská policie. Byli na místě okamžitě. Spolu s nimi záchranka a hasiči. Postaráno o nás bylo skutečně perfektně. Ošetřili zranění a ihned nás odvezli do nejbližší pobočky Červeného kříže, kde se nás opět ujali s tou nejvyšší profesionalitou, skutečně byli naprosto skvělí. Dostali jsme deky, nápoje, výborně se postarali o děti, skutečně to bylo z jejich strany úžasné,“ popisuje chvíle po havárii Eva Kouřilová.

Po nezbytném ošetření čekalo turisty jednání s rakouskou policií, která vyslechla svědky havárie. Odpoledne se už autobus vydal na cestu k domovu.

„Bezprostředně poté, co jsem dostala zprávu, jsem se se svými klienty spojila a snažila se situaci zvládnout. Důležité bylo zachovat klid a čistou hlavu. Jen tak šlo zajistit pomoc,“ popsala první chvíle majitelka CK Avanti Renata Dvořáková.

Víc v té chvíli udělat nemohla. Daleko od místa nehody bylo důležité zajistit vše potřebné, včetně náhradní přepravy, a uklidnit příbuzné turistů, kteří ji zasypali SMSkami. „To víte, ne všechny byly právě příjemné, samozřejmě se to neobešlo bez emocí,“ dodala majitelka CK.

Podle viceprezidenta a mluvčího Asociace českých cestovních kanceláří a agentur Tomia Okamury by lidé před dovolenou měli vědět, že v případě zranění v autobuse lze náhradu škody uplatnit u pojišťovny na základě zákonného povinného ručení autobusu nebo na základě pojištění řidiče.

Obě má mít uzavřena autobusový dopravce. „Obvykle mívá dopravce uzavřeno také takzvané pojištění sedaček, z něhož je také možné uplatnit náhradu škody,“ říká Tomio Okamura.

Nárok lze uplatnit také z cestovního pojištění klienta, jehož součástí by mělo být úrazové pojištění.

Češi jen za loňský rok absolvovali 10,189 milionu dovolených, z toho 4,323 milionu v zahraničí.

Z celkového počtu výjezdů absolvovali více než polovinu osobními auty, 1,281 milionu autobusem a 1,529 letecky. Jen na 685 tisíc dovolených vyjeli lidé vlakem.