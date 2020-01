/FOTO/ U kruhového objezdu pod Větruší došlo v úterý odpoledne znovu k dopravní nehodě.

Auto prorazilo zábradlí a málem spadlo do Bíliny. | Foto: Deník / Jan Prošek

Krátce před úterní půl jednou odpoledne pravděpodobně nezvládl řidič řízení a u kruhového objezdu ve Střelecké ulici prorazil s autem zábradlí a málem se zřítil do řeky Bíliny. „Hasiči instalovali do řeky sorpční rohož ve tvaru hada a auto posunuli tak, aby provozní kapaliny neunikaly do vody,“ sdělil tiskový mluvčí hasičů Lukáš Marvan.