Ústí nad Labem - Nedaleko ústeckého sportovního letiště v Podhoří spadlo v úterý krátce po sedmé hodině ranní ultralehké letadlo.

Na místo vyjely tři hasičské jednotky. "Zraněný pilot byl zaklíněný v kabině a stěžoval si na bolesti zad. Hasiči jej vyprostili a přenesli do sanitky Zdravotnické záchranné služby, která jej odvezla do nemocnice," doplnil za hasiče Lukáš Marvan.

NEZVLÁDNUTÉ NOUZOVÉ PŘISTÁNÍ

„Letadlo spadlo do areálu skladky za vysoký násep," popsal situaci z místa nehody fotograf Deníku.

Pilotova zranění si vyžádala nemocniční hospitalizaci. „Mohu potvrdit, že pilot ultralightu utrpěl středně vážná zranění a převezli jsme ho do traumacentra v Ústí nad Labem," sdělil mluvčí ústecké záchranné služby Prokop Voleník.

Šlo o letadlo CORA postavené podomácku na ústeckém letišti pod technickým dohledem. Jedná se o dvoumístné lehké sportovní letadlo. Pilot je z Ústí nad Labem a po delší době se rozhodl proletět sám, protože k letu byly výborné meteorologické podmínky.

Podle informací, které Deník získal přímo z letiště se nejednalo o pád, ale o nezvládnuté nouzové přistání, kdy málo zkušenému pilotovi vysadil motor.

Nehoda s mnohem horšími následky se na stejném místě stala vloni 4. června. Sedmdesátiletý pilot z Lounska svůj pád do areálu skládky nepřežil, zlomil si vaz.

„Letadlo byl amatérsky postavený ultralight, dvouplošník. Pilot byl členem klubu v Charvátcích u Loun. Letadlo měl u nás uložené v hangáru. Pokud vím, tak s ním dnes neměl létat, ale jenom cvičit pojíždění po letišti," uvedl tehdy Jindřich Kubec z ústeckého letiště.

Josef Veselý z Ústavu pro odborné zjišťování příčin leteckých nehod (ÚZPLN) uvedl, že na místo nehody už vyrazil pověřený inspektor.

„Jelikož pilot utrpěl pouze lehké zranění, předali jsme vyšetřování v souladu se zákonem letecké amatérské asociaci. Ta provede šetření a je otázka do jaké míry a jak hluboké analýzy bude třeba provést. V takovýchto jednodušších případech trvá šetření jeden až dva měsíce, ve složitějších i rok, či dva," vysvětlil Josef Veselý.

Podle mluvčí ústecké policie Veroniky Hyšplerové, na místo vyrazili i kriminalisté. „Spolupracují úzce s leteckým inspektorem. Právě provádí zajištění a ohledání místa nehody. Nelze říci, jak dlouho to bude trvat a kdy zjistí o nehodě něco bližšího," poznamenala policejní mluvčí Hyšplerová.

"Příčin může být mnoho, nemá cenu spekulovat. Určitě je dobře, že pilot přežil. Také může sám nejlépe komisi popsat, co se stalo," uvedl Jan Pospíšil z Teplic, který létá na vlastnoručně postaveném ultralightu. Problém při přistávacím manévru zažil zatím jednou na domovském letišti Kudlich v Teplicích, ale vše dobře dopadlo.

"Za rok se u nás stane pár nehod ultralehkého letadla, zatímco v republice jsou tisíce pilotů a strojů. V porovnání s tím, co se děje na silnicích, jde o zanedbatelné číslo. Ovšem je to mediálně atraktivní, tak se o tom dlouho píše a mluví. Bohužel to pak vrhá negativní pohled veřejnosti na náš sport," dodal Pospíšil.