Ústecko /FOTO/ – Několik dopravních nehod na obtížně sjízdných komunikacích v regionu řešila ve středu 9. ledna policie na Ústecku.

Omezení a dokonce uzavírka se dotkly silnice 528 v Libouchci a Tisé. Na sněhové nadílce se tam dopoledne srazily tři osobní vozy, nikdo naštěstí nebyl zraněn. Podle Portálu krizového řízení ústeckého krajského úřadu by měl být tříkilometrový úsek neprůjezdný nejméně do zítřka.

K další nehodě došlo na Ústecku před sedmou hodinou ráno, a to u Chuderova. Tam se střetla dvě osobní auta a ani v tomto případě nebyl nikdo zraněn.

Odklízení sněhu, který na silnicích stále přibývá i vinou silného větru, připomíná boj s větrnými mlýny. Horalé zároveň varují, aby do kalamity nevjížděl nikdo, kdo nemusí a nemá patřičně uzpůsobený vůz.

"Děti jsem dnes ani neodvezla do školy, nevyjela jsem ani ze zahrady," řekla Deníku Jaroslava Jindrová. "Manžel ráno odjížděl do Německa do práce. Volal mi, že silnice není ani vidět. A ti, co nemají pohon 4x4, nemají šanci projet a zůstávají stát na kraji cest," dodala. Odklizená silnice se do dvaceti minut ztratí díky hustému sněžení a silnému větru.

Také energetici hlásí problémy související s počasím. Na Ústecku konkrétně v Telnici, na Chomutovsko na Měděnci a v Perštejně. "Nejčastější příčinou poruch je pád stromů a větví do vedení, které se lámou pod tíhou těžkého a mokrého sněhu. Dochází k přetrhání vodičů a poškození izolátorů," uvedla Soňa Holingerová, mluvčí Skupiny ČEZ.

Opravy často komplikuje těžko přístupný terén. "V terénu máme stovky pracovníků, pomáhá nám jak těžká technika, tak i například čtyřkolky Polaris a sněžné skútry, a v mnoha případech musí montéři poruchových čet nasadit sněžnice a vyrazit k vyhledání poruchy nebo k samotné poruše po svých," dodala mluvčí.

Zatímco v centru krajského města neměla sněhová nadílka dlouhého života, řidiči sněžných pluhů a zaměstnanci základní školy na Chvojensku a na Libouchecku nevědí, kam dřív skočit. Školník ZŠ Libouchec Petr Duda likvidoval v okolí své školy sněžnou frézou závěje. „Frézu máme asi šest let a zatím funguje, jak má. Nemůžu si na ni stěžovat,“ řekl.

Zapadlé auto a uzavírka u Petrovic

Mezitím přibývají další nepříjemnosti v dopravě. Hodinu po poledni zapadlo nákladní vozidlo na dálnici D8, na exitu 80 směrem právě na Libouchec. Vytvořilo překážku na silnici a bylo potřeba ho rychle vyprostit. Řidiči ale během operace mohli s opatrností místem projet.

Zhruba metrová vrstva sněhu uzavřela před druhou hodinou odpolední také silnici 248 u Petrovic. Jde o tříkilometrový úsek mezi obcemi Nakléřov a Petrovice. "V polohách nad 300 m.n.m. jsou sněhové jazyky," upozornila policie na svém informačním webu. Uzavírka by měla platit opět nejméně 24 hodin, tedy do zítřejšího odpoledne.