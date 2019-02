Teplicko - Na Barboře v Oldřichově u Duchcova ve středu dopoledne pokračovalo pátrání po dvou potápěčích, kteří se nevynořili na hladinu při úterním cvičném ponoru.

Podle informace z místa události se podařilo oba utopené potápěče pod vodou najít a ve středu po poledni vytáhnout z hlubin na břeh.

„Příčina smrti zůstává v šetření. Na místě je soudní znalec. Podle potápěčů, kteří je našli, leželi až na samém dně Barbory. K objasnění příčiny úmrtí bude nařízena soudní pitva, bližšími okolnostmi tragického případu se budou zabývat tepličtí kriminalisté.,“ uvedl mluvčí policie Daniel Vítek.

Má jít o báňské záchranáře z Ústeckého kraje, kteří si přijeli vyzkoušet hloubky Barbory. Na místě nejprve zasahovali místní hasiči, záchranka a také potápěči zásahové jednotky.

Tragédie na Barboře z pohledu místního stánkaře:

Když bylo prvotní ohledání míst pod hladinou neúspěšné, povolali policisté na místo specialisty z Brna a Frýdku-Místku. Ti vymezili místa, kde by mohla těla u dna být. Prohledal také prostory, kde oba muže jejich kolegové v úterý při cvičném ponoru viděli naposledy.

Místy jde hloubka až pod 50 metrů, což vzhledem k vyrovnávání tlaků pro potápěče komplikuje práci, respektive časově kvůli dekompresím prodlužuje.

Tým potápěčů využil také speciální podvodní stroj s kamerou, který je kabelem propojený s velitelstvím na lodi. Pro představu, kdo viděl film Titanik, tak na Barboře potápěči k záchranné akci využívaný přístroj se průzkumovým podmořským robotickým očím na prohlídku potopeného vraku lodi velmi podobá.

V případě Barbory Jde o krásné jezero pod Krušnými horami severozápadně od Teplic. Voda v něm je jedna z nejčistších v kraji. Zhruba třicet let je Barbora hojně využívaná rekreanty, plavci a milovníky přírody. Podle provozovatele místního kempu a pláží Pavla Tetřeva je koupání ve vyhrazených místech pro návštěvníky bezpečné, samozřejmě za dodržení základních pravidel.



Koupání a voda tu ale nejsou odjakživa. Do roku 1974 tu probíhaly těžební práce. Dno lomu se pak postupně zatápělo, aby v rámci rekultivace vznikl vodní rezervoár a do budoucna právě možnost přírodního koupání a rekreace. Zatápění trvalo několik let, v různých kaskádách od povrchu až ke dnu do sedmi desítek metrů.



Podívejte se, jak to tam dříve vypadalo, a jaký měla Barbora v minulosti osud: