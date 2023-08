Most dr. Edvarda Beneše v Ústí nad Labem je od úterního rána uzavřen ve směru na Střekov. Důvodem jsou stržené troleje, o které zavadil projíždějící nákladní automobil. Most je pro průjezd velkých automobilů dlouhodobě znepřístupněn kvůli jeho havarijnímu stavu.

Nákladní automobil strhl troleje před Benešovým mostem v Ústí nad Labem | Foto: Deník/Michal Dvořák

Doprava na křižovatce na Předmostí řídí policie. Ta odklání automobily, které by směřovaly na Střekov přes Benešův most, směrem na nábřeží. Tam mohou pokračovat dále přes Mariánský most na Střekov.

Benešův most projde v nadcházejících letech už delší dobu plánovanou rekonstrukcí. Náročná stavba by měla odstartovat v roce 2025, hotovo má být na konci roku 2026.

Podívejte se. Kraj ukázal, jak bude probíhat oprava Benešova mostu v centru Ústí