Kapela Mirai v neděli na Radiofestu v Ústí nad Labem nevystoupí. Dodávka s kapelním týmem měla nehodu.

"Tým už odjel do nemocnice. Snad jsou v pohodě. Za chvilku za nimi jedeme do špitálu. Můžeme děkovat pánu Bohu, že to všichni přežili," říká ve videu z místa nehody zpěvák kapely Mirai Navrátil.