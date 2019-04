„Nehoda se obešla bez zranění a nebylo nutné, aby policie řídila dopravu,“ uvedl policejní mluvčí Daniel Vítek.

Podle Františka Poborského za nehodou nejspíš byla nepozornost. „Řidič MHD se nejspíš špatně podíval do zpětného zrcátka, vjel tomu druhému do cesty a narazil do kolemjedoucího autobusu meziměstské dopravy,“ líčil sedmdesátiletý senior ze Všebořic.

Krátce po nehodě bylo nutno, aby se chodci u zastávek MHD pod Interhotelem Bohemia pohybovali s opatrností. Po zemi se povalovaly střepy a kusy karoserie. Trolejbus přišel o celé čelní sklo, jeden světlomet a část kapoty. Přecházení ulice komplikovaly pomalé kolony a vozy, které se vyhýbaly havarovaným busům.

Zpoždění na linkách se pohybovalo od čtyř do pěti minut. Na místě dopravní policii asistovali strážníci.

Podle mluvčí ústeckého dopravního podniku Jany Dvořákové půjdou škody opravit vcelku rychle. Už před transportem do dílen technici ústeckého dopravního podniku sundali poškozené čelní sklo a z ulice odklidili střepy i kusy karosérie. „Záleží na řidiči, jak se cítí, pokud dobře, může pokračovat. V opačném případě by měl po zbytek dne volno. Výši škody nedokážeme zatím vyčíslit,“ dodala.