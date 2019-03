Nejtragičtější nehoda se stala 23. března na silnici I/6 u Lubence na Lounsku. Dodávka tam vjela do protisměru, kde se srazila s kamionem. Tři ruští turisté zemřeli na místě, další se zranili. Jen o několik kilometrů dál v červenci zahynuli na místě při srážce dvou osobních aut dva lidé, v nemocnici pak následkům vážných zranění podlehlo 11leté dítě.

Silnici I/6 považují dopravní policisté za jednu z nejrizikovějších. „Rizikové jsou ty komunikace, které dočasně nahrazují chybějící dálnice a dále ty komunikace II. a III.tříd, na nichž je tranzitující provoz komerční kamionové přepravy," vysvětlil Ušák. Kromě I/6 tak mezi problémové patří i silnice I/30 a I/8, které jsou objízdnými trasami nedokončeného úseku dálnice D8 přes České středohoří.

Problém je podle policie i s mladými řidiči, kteří mají málo zkušeností a často vystavují nebezpečí nejen sebe, ale i ostatní účastníky silničního provozu. „Jsou to řidiči s praxí do tří let," doplnil Ušák.

Mladý řidič zavinil i dubnovou havárii u Měrunic na Teplicku. V pátek 18. dubna navečer vyjel v prudké zatáčce mimo silnici a narazil do stromu. Na místě zemřel on i jeho spolujezdec.

Nejvíc lidí zemřelo v prvním pololetí na Chomutovsku, Lounsku a Litoměřicku (po pěti), naopak nejméně na Mostecku a Děčínsku (po jednom). Jedinou Děčínskou obětí byl v polovině června motorkář.

V Ústeckém kraji se za první pololetí stalo 3806 nehod, v loňském roce jich bylo o 78 víc. Těžké zranění utrpělo 92 lidí, o 10 více než v roce 2013. Lehce se zranilo 742 lidí, loni jich bylo 588.

Policie v místech tragických nehod dělá pravidelné dopravně bezpečnostní akce. Na středních školách zase přednáší studentům, kteří se teprve chystají dělat si řidičské průkazy. Na Ústecku před několika lety působili na řidiče nakreslenými siluetami na silnicích. Byly všude tam, kde se staly tragické nehody.