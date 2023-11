Padlo obvinění. Za smrtelnou nehodu u Chlumce hrozí řidiči šest let vězení

Musela to být tehdy velká rána. Řidič v dodávce Renault Master nezvládl předjíždění a v protisměru se na silnici I/13 z Chlumce do Přestanova srazil s protijedoucím autem. 27letý šofér Renaultu Clio se ještě snažil prudkým bržděním střetu zabránit, ale bohužel se mu to nepovedlo. Při nehodě utrpěl zranění, kterým v nemocnici podlehl.

Tragická nehoda u Chlumce se stala v březnu loňského roku, policie řidiče dodávky v minulých dnech obvinila. | Foto: HZS ÚK