Osmnáctiletý cyklista havaroval ve středu 23. června při sjíždění kopce mezi Tisou a Libouchcem. "Nezvládl průjezd zatáčkou, vyjel mimo komunikaci, kde přeskočil potok a zůstal ležet v potoce vážně zraněný," uvedla policejní mluvčí Veronika Hyšplerová. Mladík si nebyl schopen přivolat pomoc.

K události došlo krátce po jedné hodině odpoledne, záchrana však přišla až kolem půl sedmé vpodvečer. Tehdy policii na lince 158 upozornil muž z Tisé, že slyší někoho volat o pomoc. "Na místo rychle vyjeli chlumečtí policisté, kteří po patnácti minutách našli zraněného muže. Ihned zavolali záchranku a poskytli muži první pomoc. Po chvíli si jej převzali do péče záchranáři a byl transportován do nemocnice," doplnila mluvčí Hyšplerová s tím, že cyklista měl naštěstí na hlavě přilbu. To ho mohlo uchránit od fatálního zranění.

Podobný případ se odehrál v polovině června na Litvínovsku. Také tam telefonující přivolal policisty s tím, že slyší volání o pomoc. Tehdy se jednalo o ženu v příkopu u silnice, odkud nemohla vylézt kvůli zranění nohy. Záchrana přišla po téměř čtyřech hodinách. Situaci značně komplikovala noční tma.