Opilý řidič Renaultu Clio boural v úterý 22. září v půl osmé večer na dálnici D8 na přibližně 80. kilometru, tedy u Petrovic. Nyní sedí v policejní cele a bude se zodpovídat z přečinu ohrožení pod vlivem návykové látky.

Večerní nehoda na dálnici D8 u Petrovic | Video: čtenář Deníku

„Stalo se to za tunely, ve směru z Německa. Starší chlap, kolem pětašedesáti, ve zhruba 150kilometrové rychlosti nezvládl řízení. Vzal jedno svodidlo, druhé a pak stál. Kupodivu to přežil, měl jen rozseklé čelo a tekla mu krev. Chlapi s kamiony měli co dělat, aby to ubrzdili. No a on pak chtěl ještě ujet. Tak mu kamioňáci sebrali klíče,“ líčil jeden ze svědků nehody.