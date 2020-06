Čelně se tam srazila dvě osobní auta. Podle policie byli oba řidiči i tři spolucestující při vědomí. Hasiči jim poskytli předlékařskou pomoc, předali je zdravotnické záchranné službě, udělali protipožární opatření a místo uklidili. „Příčina a okolnosti nehody jsou předmětem dalšího šetření,“ řekla Deníku krajská policejní mluvčí Alena Bartošová.

Podle předběžných informací jedno auto vjelo do protisměru, kde nejprve narazilo do zaparkovaného vozidla a poté se střetlo s jedoucím autem. U řidiče, který vjel do protisměru, test prokázal jízdu pod vlivem alkoholu.

Pozor na bouřky

Na několika místech v Ústeckém kraji ovlivnil v sobotu bezpečnost dopravy prudký déšť. Zasahovali tam hasiči. V Ústí nad Labem byla zatopená silnice v Drážďanské ulici pod viaduktem a na křižovatce v Opletalově ulici. V Litoměřicích v Mrázově ulici spadl strom na auto. Voda také pronikla do sklepa v Litoměřické ulici ve Velkém Březně a v Povrlech vnikla do stavebnin.

V neděli se ochladilo a opět prší.