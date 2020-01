/FOTO, VIDEO/ Pražská ulice v Ústí nad Labem zažila v pondělí 6. ledna před polednem neobvyklou scénu. Osobní auto tam po kolizi s kamionem sjelo rovnou do řeky Bíliny.

Hasiči vyprošťují auto z řeky Bíliny v Ústí nad Labem | Video: Deník/Jan Prošek

K nehodě došlo poblíž ústí říčky do Labe. „Došlo k dopravní nehodě mezi kamionem a osobním vozem. Osobní vozidlo po střetu sjelo do řeky. Jako první na místě zasahovali policisté, kteří měli volno a projížděli kolem. Všimli si řidiče kamionu, který běžel ke straně komunikace. Policisté vystoupili z vozidla a všimli si auta ve vodě. Skočili do vody, ženu odřízli od bezpečnostních pásů a vyprostili ji. Následně zraněnou ženu, za pomoci policistů v uniformách, odnesli na komunikaci, kde ji až do příjezdu záchranné služby poskytovali pomoc,“ sdělila Veronika Hyšplerová.