Co se 20. srpna na Rondelu vlastně stalo? Řidička podle dostupných informací nezvládla na mokré vozovce řízení a dostala smyk. Neovladatelné auto pak narazilo přímo do zastávky, kde byla shodou okolností seniorka. Ihned po neštěstí se objevily názory, že žena vjela na Rondel z protisměru od Všebořic. To však policie vyvrátila. "V tuto chvíli mohu takovou spekulaci, již na základě výpovědi svědků, vyloučit," uvedla Hyšplerová.

Tragickou nehodu na Rondelu připomíná už jen rozbitá lavička a několik čar

I když jde podle policistů o přehlednou křižovatku, kde v minulosti nezaznamenali žádnou vážnou havárii, je možné, že místo dozná dílčích úprav. "Dopravní inženýr tuto nehodu rovněž vyhodnotil a podněty k místní úpravě zaslal příslušným orgánům," sdělila mluvčí.

Konkrétně se jedná o úpravu zastávky, obnovu vodorovného značení a opravu silnice. Policie chce také prověřit, jaké má zdejší vozovka protismykové vlastnosti, které by mohly podobným nehodám v budoucnu pomoci předejít. Policie zároveň navrhuje udělat z Rondelu klasickou okružní křižovatku. "V současné době se nejedná o standardní kruhový objezd, jedná se o soustavu křižovatek a místních komunikací," poznamenala Hyšplerová.

Přestavba Rondelu? Zatím ve hvězdách. Řeší se cesty pro chodce a cyklisty

Přestavbu ústeckého dopravního uzlu má Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) dlouhodobě v plánu. Organizace s ní původně chtěla začít už příští rok, příprava se však kvůli možným změnám v projektu zpozdila.

„Z iniciativy magistrátu města Ústí nad Labem se Ředitelství silnic a dálnic sešlo se zástupci města a úřadu, kteří vznesli požadavek na změnu projektové dokumentace, respektive její rozšíření o mimoúrovňové křížení s pěšími a cyklisty,“ uvedla před časem mluvčí ŘSD Dana Zikešová.