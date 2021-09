Viník z místa nehody ujel a kvůli usmrcení z nedbalosti ho hledá německá policie. "Policie v SRN vyšetřuje případ jako újezd od nehody a hledá svědky, kteří by mohli uvést informace k nehodě a k viníkovi. Informace přijímá Policie Polizeidirektion Dresden na telefonním čísle (0351) 483 2233. Informace je možné sdělit také na bezplatnou linku 158 nebo Společné centrum Petrovice na číslech 974 420 824 nebo 974 420 825," dodala Poláčková.

Odpočívadlo Am Heidenholz na dálnici A17 v Německu se stalo dějištěm smrtelné dopravní nehody. Kamion tam narazil do přívěsu a ten přimáčkl řidiče dalšího vozu.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.