Dvě lehká zranění a potlučená motorka a dva osobáky. To je výsledek karambolu, který se stal v úterý po poledni v ústecké Přístavní ulici u čerpací stanice Benzina.

Ilustrační foto | Foto: Deník/ K. Pech

Motorkář zastavil a do něho narazila řidička osobního auta, do kterého vzápětí žďuchlo další auto. Motocyklista spadl na zem a natrhl si ruku, řidička se praštila hlavou o volant. „Oba dva byli převezeni s lehkými zraněními do ústecké nemocnice,“ řekl mluvčí záchranářů Prokop Voleník. Příčiny nehody šetří policie.

