Doprava na železniční trati 072 v úseku mezi Velkými Žernoseky na Litoměřicku a ústeckým Sebuzínem se ve středu 10. ledna zastavila. Zasahují tam záchranné jednotky, nákladní vlak na kolejích srazil člověka.

Ilustrační foto | Foto: Deník/Lukáš Kaboň

K mimořádné události došlo po půl jedenácté dopoledne. Cestující na této trati musí počítat s komplikacemi. Jak informují České dráhy, mezi stanicemi Velké Žernoseky a Ústí nad Labem západ byla v obou směrech nasazena náhradní autobusová doprava.

Přerušení provozu se dotkne spoje OS 6408 ve směru do krajského města a spoje OS 6411 ve směru opačném. Vlaky by se měly po trati kolem Labe znovu rozjet do 12.39 hodin, odhaduje český národní dopravce.

Zdroj: Deník/Jan Pechánek