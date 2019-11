Ve středu 13. listopadu ráno došlo v ulici Na Návsi ve čtvrti Dobětice ke střetu automobilu s chodkyní.

Ilustrační foto. | Foto: Deník / Lukáš Kaboň

„Došlo ke kolizi chodkyně s nákladním automobilem. Za jakých okolností ke střetu došlo, to bude vyšetřovat Policie České republiky. My jsme tuto ženu se středně těžkými zraněními převezli do ústeckého traumacentra," popsal situaci Prokop Voleník, mluvčí Zdravotnické záchranné služby Ústeckého kraje.