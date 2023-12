/FOTO/ Řidiči, pozor. V kopcích nad Ústím to dnes 11. prosince klouže. Své o tom vědí šoféři na silnici mezi Tisou a Libouchcem, kde skončil nákladní vůz ve škarpě. Nejen ve vyšších polohách, kde je pravděpodobnější výskyt ledovky, je na místě opatrnost za volantem. Nehod se dnes ráno stalo v kraji více. Například havarovaná cisterna a další auta zablokovala silnici mezi Teplicemi a Bílinou.

Nehoda nákladního vozu na silnici mezi Tisou a Libouchcem. | Foto: čtenářka Deníku

"Silnice I/13 mezi Teplicemi a Bílinou na 90,5 km uzavřena z důvodu hromadné nehody asi 9 vozidel, včetně převrácené cisterny. Dopravu odkláníme u obce Tuchlov na Všechlapy. Dbejte zvýšené opatrnosti," uvedla v pondělí ráno po šesté hodině mluvčí teplické policie Ilona Gazdošová.

Pondělní ranní ledovku vystřídají podle meteorologů teploty blížící se deseti stupňům. Druhá polovina týdne bude už chladnější.

Námraza na silnici je jedním z největších strašáků řidičů, a to jak těch začínajících, tak i těch zkušených. I přesto, že je automobil vybavený kvalitními zimními pneumatikami, v případě námrazy klesá přilnavost pneumatik k povrchu silnice na minimum. Stačí nízké teploty, déšť, mlha nebo sníh a řidiči se mohou velmi rychle dostat do problému. Náledí je totiž velmi nebezpečné a často číhá v místech, kde by ho řidiči nečekali.