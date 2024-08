„Řidič osobního automobilu tovární značky Mercedes nerespektoval světelné a zvukové výstražné zařízení, na kterém svítila červená, a vjel na koleje,“ popsala situaci policejní mluvčí Veronika Hyšplerová. O nehodě jsme informovali zde:

Vzápětí přijel nákladní vlak ze směru od Děčína. Lokomotiva se střetla s automobilem. Energie nárazu nečekanou překážku odhodila mimo koleje. „Řidič, který v autě seděl sám, vyvázl nezraněn, stejně tak zranění neutrpěl žádný z dalších účastníků nehody. Škoda byla vyčíslena na devět set tisíc korun,“ pokračovala mluvčí Hyšplerová.

Na železničním přejezdu