Při nehodách letos zemřelo méně lidí

Severní Čechy – Letos do konce listopadu na severu Čech zemřelo při dopravních nehodách méně osob než loni. Vyplývá to z předběžných statistik dopravní nehodovosti. V Libereckém kraji při nehodách zemřelo 18 osob, o 2 méně než loni, v Ústeckém kraji zemřelo 32 osob, o 6 méně než do konce listopadu 2015.

Ilustrační foto | Foto: Deník/ J. Sejkora

Podobný trend zaznamenala dopravní policie na severu Čech také u těžkých zdravotních následků. Počet těžkých zranění je zhruba o šestinu nižší loni. Počet lehkých zranění je více méně na stejné úrovni jako loni. Podle Jana Pechouta z ústeckého Besipu preventivní činnost policie a organizace Besip proti alkoholu za volantem je zřejmá, neboť počet nehod pod vlivem alkoholu neroste. Může být koncem roku menší než loni. Přes 350 nehod pod vlivem alkoholu v Ústeckém kraji zatím znamená pokles proti loňskému roku zhruba o 8 procent. Tento trend lze pozorovat i v Libereckém kraji, kde přes 280 nehod zaviněných kvůli alkoholu představuje asi o 3 procenta méně případů než loni.

„Dnes si člověk není jistý, zda jej nezastaví policejní hlídka v pravé poledne či ve tři hodiny ráno. Přesto se stále rozhodují stovky řidičů riskovat," zdůraznil Pechout.

Jeho slova podporují dopravní statistiky. Letos za 11 měsíců od půlnoci do čtyř hodin ráno způsobili řidiči pod vlivem alkoholu na sedm desítek dopravních nehod, a v Libereckém kraji více než čtyřicet nehod. Policisté na celém severu Čech při dopravních nehodách letos odhalili také 45 viníků pod vlivem drog, tedy o 7 méně než loni.

Předběžná statistika úmrtí při dopravních nehodách

Leden až listopad 2016 Liberecký kraj počet zemřelých Česká Lípa 3

Jablonec n. N. 2

Liberec 8

Semily 5 Ústecký kraj

Děčín 2

Chomutov 4

Litoměřice 1

Louny 9

Most 2

Teplice 8

Ústí n. L. 6 Zdroj: Policie ČR

Autor: František Roček