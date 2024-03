Nepovedený manévr s nákladním automobilem zkomplikoval dopravu v Ústí nad Labem. Jeho řidič se obracel pod železničním mostem v Pražské ulici podél řeky Labe a podařilo se mu prorazit nádrž.

Policie ČR, ilustrační foto. | Foto: Deník/Jiří Škoda

Na místo museli vyrazit hasiči a uklidit kaluž, kterou to způsobilo. Policie řídí dopravu a vyšetřuje důvody, které řidiče do nepříliš povedené situace dovedly. Průjezd pro ostatní možný se zvýšenou opatrností. K incidentu došlo v úterý ráno krátce okolo čtvrt na osm, dopravní omezení by předběžně měly skončit někdy kolem čtvrt na deset dopoledne.

Další dopravní komplika způsobila nehoda u ústeckého divadla, která komplikuje i cestování v MHD.

Mohlo by vás zajímat: K.O.nec! Ústí zamávalo ikonickým trolejbusům 15Tr, symbolem města byly 35 let

Ústečané se loučili s ikonickými trolejbusy Škoda 15TrZdroj: Se svolením Petra Šaška