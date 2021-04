„Jeden člověk utrpěl při střetu velmi vážná zranění, kterým na místě podlehl. Dalšího účastníka nehody přepravil vrtulník Letecké záchranné služby do ústeckého traumacentra," popsal krajský mluvčí záchranné služby Prokop Voleník. "Další dva zraněné odvezli sanitky se středně vážnými zraněními taktéž do ústecké nemocnice,“ pokračoval mluvčí.

Jak vysvětlil policejní mluvčí Daniel Vítek, tři auta se střetla kolem poledního. „Okolnosti a příčiny nehody vyšetřují kriminalisté. Samozřejmě, silnice byla během šetření zcela uzavřena,“ poznamenal s tím, že nelze říci, co se stalo, protože je prostě ještě příliš brzy. „Byly by to jenom spekulace,“ poznamenal.

Podle mluvčího ústeckých hasičů Lukáše Marvana zasahovali na místě čtyři hasičské jednotky. „Tři profesionální a jedna dobrovolná. Jednoho člověka museli hasiči vyprostit z vraku,“ dodal.