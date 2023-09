Dopravní nehoda komplikovala provoz v sobotu večer na silnici u hřbitova na Střekově. Osobní auto tam vrazilo do motorkáře. Podle svědkyně auto nerespektovalo značení a přednosti v jízdě.

Na Střekově u hřbitova vrazilo auto do motorkáře. | Foto: Deník/ Janni Vorlíček

„Podle mne je tam stopka a to auto normálně jelo dál a vrazilo do motorky. Ale to auto má víc škody jak motorka. Vypadá to, že nikoho nezranili,“ uvedla mladá svědkyně.

Zdroj: Deník/ Martin Mudroch