Během kontroly v centru Ústí nad Labem si při projíždění Revoluční ulicí hlídka městské policie všimla stojícího taxi u přechodu pro chodce. Před autem seděla žena, u níž stálo několik lidí, kteří na hlídku volali, že došlo k dopravní nehodě. Strážníci poté od svědků zjistili, že žena přecházela po přechodu pro chodce a když došla do půli vozovky, vrazil do ní zmiňovaný taxík.

„Sražená žena jim sdělila, že při nárazu dostala ránu do zad a při pádu na zem se udeřila do hlavy. Hlídka ženu okamžitě podepřela v sedě a znehybněla. V tomto stavu ji udržovala až do příjezdu přivolané záchranné služby,“ popsal situaci zástupce ředitele městské policie Jan Novotný.

Zraněná žena si stěžovala na velké bolesti zad i když jenom sedí. Po příjezdu zdravotní záchranné služby strážníci vše sdělili záchranářům a spolupracovali s nimi při prvotním ošetření ženy i jejím umístění a upevnění na sanitní lůžko. Poté ji zdravotníci odvezli do Masarykovy nemocnice. „Nehodu si k dalšímu šetření převzala Policie ČR,“ dodal Novotný s tím, že k incidentu došlo 19. srpna ve čtvrt na pět v podvečer.