Nejdrsnější spekulace přitom obvinila řidičku, že buď požila alkohol nebo drogy, a dokonce jí změnila pohlaví na mužské. Další uváděla, že při řízení psala SMS s tím, že to říkali v televizi, to ovšem není pravda. Ve zpravodajství tato informace nezazněla a nikdo ji také nevyslovil. Jak zároveň vysvětlila policejní mluvčí Eliška Kubíčková, bližší okolnosti a příčina dopravní nehody jsou stále ještě předmětem prověřování. „Provedená dechová zkouška na přítomnost alkoholu u řidičky byla negativní, provedený orientační test na přítomnost návykových látek také,“ informovala s tím, že doposud vyšetřovatelé ani nezjistili, proč vlastně řidička vyjela ze silnice.

Další diskutující už nehodu popisovali realističtěji. „Tipnul bych sjeté gumy, nepřizpůsobení rychlosti stavu vozovky a strašný průšvih je na světě,“ napsal například uživatel Michal Kobliha. Ozvali se také svědci, přesněji svědkyně Alena Balogová. „Tam jsem byla s manželem, ale bohužel, my jsme jenom vystoupili z auta, abychom té paní pomohli. Bohužel byla na místě mrtvá a řídila mladá řidička,“ líčila.

Auto vjelo na Rondelu do zastávky a zabilo starší ženu

Další z vyslovených hypotéz pracuje s mokrem, jelikož během soboty 20. srpna pršelo. „Jo, na vodě to tam klouže dost. Najel jsem dnes dvě stě kilometrů po celém kraji a klouzalo to v zatáčkách všude, přední kola se hrnuly a začínaly drnčet už v relativně nižších rychlostech. Bylo dlouho sucho, na silnicích hodně prachu a nečistot a déšť z toho udělal klouzavý film. Pokud je ta holka, která to zavinila, nezkušená, na Rondel najela trochu rychleji, lekla se a prudce ucukla nohou z plynu, tak přetáčivý smyk byl logický důsledek. A jestli třeba měla gumy starší než pět let, tak tím spíš,“ zamýšlel se další z uživatelů podepisující se jako Henri Halik.

O smycích a klouzání se v diskusi zmiňovali i další Ústečané, mezi nimi třeba i Lukáš Voleník. „No, já nevím, ale známý tam dnes dostal hodiny a to prý jel pomalu. Typ pneu nevím, ale prý měl zhruba rok staré,“ líčil.

Specialista na bezpečnost v dopravě Jan Pechout, který pracoval jako koordinátor BESIP pro Ústecký kraj připomněl, že po dešti skutečně bývá více nehod než obvykle. „Obecně, jak dlouho neprší, řidiči si zvyknou jezdit vyšší rychlostí. Jak zaprší, nebo padne první sníh, tak bývá zvýšený počet nehod. Neuvědomují si nižší přilnavost pneumatik, z toho plynoucí delší brzdnou dráhu. Koukal jsem na fotky a nevěřím, že jela v protisměru. Ale zdá se, že jí to uklouzlo a že udělala prudký pohyb volantem. Když je mokro, můžete se na asfaltu i při nízké rychlosti dostat do smyku. Na betonu se to nestane. Řidič musí přizpůsobit rychlost stavu a povaze komunikace,“ popsal s tím, že samozřejmě nelze vyloučit i náhlou nevolnost řidičky, nebo technickou závadu. „Je na policii, aby určila správnou příčinu nehody,“ dodal.